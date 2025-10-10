Olay, saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Eskibağlar Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ile birlikte evden çıkan F.Ö., eski iş ortağı M.A. ile karşılaştı. M.A., bu sırada yanında getirdiği silahla F.Ö.'ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan birisi bacağına isabet eden F.Ö., kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ö., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan M.A., Yunus ekipleri tarafından yakalandı. M.A.'nın polis merkezindeki ilk ifadesinde, "Beni 300-350 bin TL dolandırdığı için vurdum" dediği öğrenildi.