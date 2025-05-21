Evin önündeki garaj alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

Karabük'te bir evin önündeki garajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Karabük’ün Atatürk Mahallesi’nde bir evin önündeki garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, garajı tamamen sardı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

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Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde alevlerin yoğunluğu ve ekiplerin müdahalesi dikkat çekti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, garajda maddi hasar oluştu.

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