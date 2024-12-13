Evin önünden motosiklet çaldı! Yakayı kıskıvrak ele verdi

Kaynak: DHA
Evin önünden motosiklet çaldı! Yakayı kıskıvrak ele verdi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir evin önünden motosiklet çalan Barış Eren kıskıvrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 10 Aralık saat 02.00 sıralarında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir evin önünden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin Barış Eren olduğu tespit edildi. Eren, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Barış Eren, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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