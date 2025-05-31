Evin terasına uçak düştü! Görenler gözlerine inanamadı. Almanya'da korkunç kaza

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde Mönchengladbach kenti yakınlarında küçük bir spor uçağı bir konutun terasına düştü. Yaşanan kazada biri pilot olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi. Kazadan sonra olay yerinde yangın çıktı.

Polis yetkililerinin gerçekleştirdiği açıklamaya göre, Thüringen eyaletindeki Alkersleben’den havalanan uçağın, Mönchengladbach’a gitmekte olduğu ifade edildi. 71 yaşındaki kadın pilot, Kleinenbroich üzerinde acil durum çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra evin terasına çakıldı. Pilotun uçakta yalnız olduğu ve uçuş planında da tek kişi göründüğü açıklandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Olayda hayatını kaybeden ikinci kişi ise evin 84 yaşındaki kadın sakiniydi. Evde yaşayan üç kişiden ikisi kazadan sağ olarak kurtulurken, üçüncü kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza sonrası evde büyük hasar meydana gelirken, çıkan yangın itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Teknik yardım ekipleri (THW), hasarı incelemek üzere çalışma başlattı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Polis ve uçak kazası araştırma ekipleri soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ve teknik verilerin incelenmesiyle olayın nasıl meydana geldiği netlik kazanacak.