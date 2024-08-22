Evinde başından vurulmuş bulunan CHP'li belediye meclis üyesi toprağa verildi

Kaynak: DHA
Evinde başından vurulmuş bulunan CHP'li belediye meclis üyesi toprağa verildi

Bursa’da CHP’nin Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları (32), evinde başından vurulmuş olarak bulundu.

İntihar ettiği değerlendirilen Memişoğulları için Osmangazi Belediyesi’nin bahçesinde bir tören düzenlendi ve cenazesi Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde yaşandı. Memişoğulları’nın eşi işe gittikten sonra evden tek el silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Memişoğulları’nı başından vurulmuş halde buldu. Evde yapılan incelemelerde bir tabanca ve boş kovan tespit edildi.

Memişoğulları’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Osmangazi Belediyesi’nin bahçesinde düzenlenen törene, Bursa’nın yerel yönetiminden çok sayıda isim ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından, Memişoğulları Yıldırım Beyazıt Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda defnedildi.

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