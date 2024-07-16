Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor

Yeni düzenlemeyle birlikte, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında evlerde yapılan gürültüye karşı uygulanan para cezaları artırılacak.

Bu düzenlemeye göre, evde yüksek sesle müzik dinlemek, ev partileri düzenlemek veya aşırı ses çıkaran ev aletlerini kullanmak gibi gürültü yaratan faaliyetler nedeniyle komşularınızın şikayetçi olması durumunda, ciddi miktarda para cezasıyla karşılaşabilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın getirdiği bu düzenleme, özellikle çok katlı apartmanlarda gürültü kirliliğini azaltmayı ve komşular arasında huzuru korumayı hedefliyor. Cezaların miktarı da belirlenmiş durumda.