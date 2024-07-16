Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor

Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor
Kaynak: Haber Merkezi

Apartman sakinlerini yakından ilgilendiren yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor 1

Topluluk içinde yaşayan herkesin dikkat etmesi gereken bu düzenlemeye uyulmadığı takdirde, yüksek para cezalarıyla karşılaşılması mümkün. İşte düzenlemenin detayları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman dairesinde yaşayanları yakından ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu.

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Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor 2

Yeni düzenleme ile apartmanlarda yaşayanların evlerinde gerçekleştirdiği belirli eylemler için komşularına şikayet etme hakkı tanındı. Tek bir şikayet sonucunda bile yüksek para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz.

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Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor 3

Detayları açıklanan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, hangi durumlarda şikayet edilebilir ve bu şikayetler sonucunda para cezaları uygulanabilir?

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Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor 4

EVİNDE BUNU YAPANLAR YANDI

Evde yüksek sesle müzik dinlemek, sürekli gürültü yapmak veya komşuları rahatsız eden diğer faaliyetlerde bulunmak bu düzenleme kapsamında değerlendiriliyor. Bu tür eylemleri gerçekleştirenler için ceza kaçınılmaz olacak.

Düzenleme, apartmanlarda yaşayanların huzurunu korumak amacıyla getirildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gürültü yapan kişilerin bu eylemlerini durdurmaları hedefleniyor.

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Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor 5

Yeni düzenlemeyle birlikte, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında evlerde yapılan gürültüye karşı uygulanan para cezaları artırılacak.

Bu düzenlemeye göre, evde yüksek sesle müzik dinlemek, ev partileri düzenlemek veya aşırı ses çıkaran ev aletlerini kullanmak gibi gürültü yaratan faaliyetler nedeniyle komşularınızın şikayetçi olması durumunda, ciddi miktarda para cezasıyla karşılaşabilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın getirdiği bu düzenleme, özellikle çok katlı apartmanlarda gürültü kirliliğini azaltmayı ve komşular arasında huzuru korumayı hedefliyor. Cezaların miktarı da belirlenmiş durumda.

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Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor 6

BÜYÜK CEZA GELİYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile 2024 itibarıyla evlerde yüksek sesle müzik dinlemek gibi gürültü yaratan faaliyetler için uygulanacak para cezaları artırıldı.

Bu düzenleme, ev sahipleri ve kiracıları gürültü seviyelerini düşürmeye teşvik etmek amacıyla getirildi. 2023 yılında 4 bin 831 TL olan ceza, yeni düzenleme ile 7 bin 667 TL'ye yükseltildi.

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Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor 7

Vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Alo 181 hattı üzerinden gürültü şikayetlerini iletebilecek. Bu tür önlemler, komşuluk ilişkilerini iyileştirmeyi ve apartmanlarda yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu nedenle, apartman dairelerinde yaşayan vatandaşların daha sessiz ve dikkatli olmaları ve komşuluk ilişkilerini gözetmeleri büyük önem taşıyor.

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Evinde bunu yapanlar yandı. Hazır olun büyük para cezaları geliyor 8
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