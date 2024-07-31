Evinde çıkan kavgada kendi tüfeğiyle vurularak öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evinde çıkan kavgada kendi tüfeğiyle vurularak öldü

İzmir, Karşıyaka'da meydana gelen bir olayda, 45 yaşındaki Osman Şahin, kendi evinde ruhsatlı silahıyla vurularak yaşamını yitirdi.

Gece yarısı Goncalar Mahallesi'ndeki beş katlı bir apartmanın giriş katında gerçekleşen bu olayda, Şahin'in evine gelen şahıslarla bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Şahin'in evinde bulunan ruhsatlı silahla vurulduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Komşuların silah sesleri üzerine yaptıkları ihbarla olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler
İnegöl'de 12 kaçak göçmen yakalandı
İnegöl'de 12 kaçak göçmen yakalandı
Ümraniye'deki atölyede yangın
Ümraniye'deki atölyede yangın
Trafikten men edildi ama zevkinden vazgeçmedi
Trafikten men edildi ama zevkinden vazgeçmedi
Yusufeli Tünelinde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Yusufeli Tünelinde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'da yolcu treni 2 kardeşe çarptı
Manisa'da yolcu treni 2 kardeşe çarptı
İstikrar ve disiplin
İstikrar ve disiplin
Haftanın öne çıkanları
Haftanın öne çıkanları
Son Haberler
Yeniçağ Gazetesi: Başlatılan köpek avı vicdanları sızlatıyor Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Başlatılan köpek avı vicdanları sızlatıyor
Hizbullah'ın kalesine korkunç saldırı! İsrail basını kimlerin hedefte olduğunu açıkladı Gündem
Hizbullah'ın kalesine korkunç saldırı! İsrail basını kimlerin hedefte olduğunu açıkladı
Tır virajı alamayınca devrildi. 5 kişi yaralandı Yerel Haberler
Tır virajı alamayınca devrildi. 5 kişi yaralandı
Hamas lideri İsmail Heniyye kimdir? Dünya
Hamas lideri İsmail Heniyye kimdir?
Hamas lideri İsmail Heniyye İran'da öldürüldü Gündem
Hamas lideri İsmail Heniyye İran'da öldürüldü
7 aylık hamile sporcu olimpiyata damgasını vurdu Spor
7 aylık hamile sporcu olimpiyata damgasını vurdu