Evinde çıkan kavgada kendi tüfeğiyle vurularak öldü

Gece yarısı Goncalar Mahallesi'ndeki beş katlı bir apartmanın giriş katında gerçekleşen bu olayda, Şahin'in evine gelen şahıslarla bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Şahin'in evinde bulunan ruhsatlı silahla vurulduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Komşuların silah sesleri üzerine yaptıkları ihbarla olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.