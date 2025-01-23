Evinde çıkan yangında eşyaları yanan vatandaş yürek dağlayan sözler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında eşyaları kül olan Yozcu ailesi, yeni eşya alacak durumlarının olmadığını belirterek destek istedi. Berber Gökhan Yozcu, "Yangın esnasında oğlumun haber vermesi üzerine canımızı zor kurtardık. Yangından sonra bütün eşyalarım telef oldu. Erkek kuaförüyüm işlerim de zayıf. Bu eşyaları alacak maddi durumum yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde 16 Ocak gecesi çıkan yangında evleri yanan berberGökhan Yozcu, tüm eşyaların yandığını, kullanamaz hale geldiğini, eşya alacak maddi durumlarının ise olmadığını ifade etti.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Gökhan Yozcu şunları söyledi:

"Geçen hafta gece saatlerinde 02:30 sularında evimde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.Yangın esnasında oğlumun haber vermesi üzerine canımızı zor kurtardık. Yangın sonrası itfaiyeye haber verildi, yangından sonra bütün eşyalarım telef oldu. Erkek kuaförüyüm işlerim de zayıf. Bu eşyaları alacak maddi durumum yok. İşlerim, tıraş fiyatları yüksek olduğu için kimse tıraş olmuyor, ondan dolayı işlerim zayıf.

"YANAN EVİN İÇİNDE KALIYORUZ"

Hiç kullanacak eşya kalmadı. Televizyonum yandı, çek yatlarım yandı, klima, beyaz eşyalarım yandı, mutfak eşyalarım yandı. Bütün eşyalarım telef olmuştur. Bunları alacak olsam şu an 200- 300 bin lira eder. Alacak maddi durumun da elverişli değil. Ben zaten zor geçinen biriyim. Herhangi bir birikimimiz yok. Kaldığım yerde, burada seyyar bir kablo çekili, yanan evin içerisinde kalıyorum. Kalacak yer sorunum var. Şu an idareten burada kalıyoruz yanan evin içinde. Ne yapacağımızı bilmiyoruz."

"KALACAK YERİMİZ YOK"

Eşi Elife Yozcu ise "Eşyalarımın hepsi yandı. Ev kullanılamaz halde. Çalışıyorum ama durumumuz biraz borçlarımızdan dolayı alamıyoruz. Kalacak yerimiz yok. Beş kişiyiz ailede. Sıkıntıdayız, maddi manevi yardımlarınızı bekliyoruz. Eşyaları alacak olsam 300- 400 bin lira yapar herhalde. Buna gücümüz yok. Sıkıntıdayız" dedi.