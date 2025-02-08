Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Aydın'da müstakil evde elektrik kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangında 76 yaşındaki Hasan Kahraman hayatını kaybetti.

Aydın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ndeki müstakil evde saat 06.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren ekipler, yürüme engelli Hasan Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın sırasında evde bulunan Kahraman'ın birlikte yaşadığı oğlu ve gelininin kendi imkanlarıyla dışarıya çıktığı öğrenildi. Kahraman'ın cansız beden, olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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