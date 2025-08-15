Evinde düşüp yaralanan yaşlı kadını ekipler kurtardı

Servi Mahallesi Servi Sokak'ta yer alan bir apartmanın 4. katındaki dairede yalnız yaşayan 76 yaşındaki emekli öğretmen Emel Karaova'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

İhbar üzerine adrese ulaşan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı çalarak yaşlı kadına seslendi.

Karaova'nın, kapıyı açmak için gelemediğini söylemesi üzerine apartman yöneticisinde bulunan yedek anahtarla dairenin kapısı açılıp içeri girildi.

Düşüp başından yaralandığı ve baygınlık yaşadığı tespit edilen Karaova, sağlık personeli tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Karaova'nın geçen yıl eşi Mehmet Karaova hayatını kaybettikten sonra yalnız yaşadığı öğrenildi.