Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme. 5 saat süren ameliyatın ardından odaya alındı

76 yaşındaki ‘Süper Star’ Ajda Pekkan, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Sosyal medya üzerinden duyurulan haber sonrası Ajda Pekkan, ameliyata alındı. Hayranları talihsiz kaza haberiyle üzen Pekkan’ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SOSYAL MEDYADAN HABER VERİLDİ

Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından, "Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim." ifadelerine yer verildi.

AMELİYATIN ARDINDAN ODAYA ALINDI

Ameliyata alınan Pekkan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ajda Pekkan 5 saatlik ameliyatın ardından normal odaya alındı. Bir süre daha hastanede kalacak olan ünlü şarkıcı, 45 günlük fizik tedavinin ardından sahnelere dönecek.