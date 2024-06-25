Evinde ölü bulunmuştu çöp evde yaşadığı ortaya çıktı

Çiftçi’nin kaldığı dairede oluşan kötü kokular ve hijyen sorunları nedeniyle apartman sakinleri, yetkililerden yardım talep etti.

Apartman sakinleri, Çiftçi’nin kaldığı dairenin çok kötü durumda olduğunu belirterek, dairenin açılmasıyla birlikte apartmanı saran kötü kokunun evlerinde oturmayı imkansız hale getirdiğini ifade etti. Dairenin içinin kullanılmaz halde olduğunu ve hijyen açısından büyük risk taşıdığını vurgulayan apartman sakinleri, böcek ve diğer zararlılar nedeniyle endişe duyduklarını belirtti.

Sakinler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı Belediyesi’nden konuyla ilgili hızlı bir müdahale beklediklerini belirterek, dairenin hijyenik koşullara uygun şekilde temizlenmesini ve sağlık risklerinin ortadan kaldırılmasını talep ettiler.