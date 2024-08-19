Evinde otururken silahlı saldırıya uğradı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde gece yarısı meydana gelen silahlı saldırıda, Fırat Irmak (35) hayatını kaybetti.

Fırat Irmak, İbrahim K. ve Okay A. ile birlikte tek katlı evde otururken, pencereden yaklaşan bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirdi. Irmak’ın yanındaki arkadaşları saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olayın ardından ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Irmak’ın cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, evde bulunan İbrahim K. ve Okay A.'nın ifadelerine başvururken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.