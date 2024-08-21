Evinde televizyon karşısında ölü bulundu

Olay, akşam vakitlrinde Toprakkkale ilçesi Kışla Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde yer alan 2 katlı müstakil evin ikinci katında geröekleşti. Yaylada oturan ailesi Hamza Hatipoğulları'ndan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu komşularına haber verdi. Eve gidip bakan komşuları, pencere kenarında Hamza Hatipoğulları'nın hareketsiz oturduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi kapıyı açtı. Sağlık ekipleri evde televizyon karşısında oturan şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Hamza Hatipoğulları'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.