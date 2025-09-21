Evinde uykuya dalan çocuk mahalleyi ayağa kaldırdı

Bartın'da evinde uyuyan bir çocuktan haber alınamayınca mahalle ayağa kalktı. İtfaiye desteğiyle eve giren aile, çocuğun odada uyuduğunu görünce derin nefes aldı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Çaydüzü Mahallesi Öztem Çınçın Apartmanı'nın 3. katında oturan bir aile, gece dışarıdan evine geldi. Kapının zilini çalan aile telefonla içerideki çocuklarını aradı.

Çocuklarına ulaşamayan ve kapıda kalan, ailenin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile ekipler ve aile evin camından içeriye girdi. Aile çocuklarının odasında uyuduğunu görünce derin nefes aldı.

Ailenin içeriye girmesinin ardından itfaiye ve polis ekipleri de bölgeden ayrıldı.

