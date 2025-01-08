Evinde uyuşturucu ile yakalanan torbacı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alper S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine söz konusu şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'ndeki evine operasyon yapıldı. Evde yapılan arama çalışmalarında 4 pakette toplam 38.57 gram satışa hazır halde bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Alper S. ise emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunda Alper S.'nin uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ettiği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alper S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.