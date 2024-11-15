Evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis cezası

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.Ü, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 18 Eylül 2023'te Kiremithane Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini aktaran savcı, C.Ü'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.