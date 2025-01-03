Evinde uyuşturucu satarken yakalandı, 12 yıl 6 ay hapis cezası yedi

Kaynak: AA
Evinde uyuşturucu satarken yakalandı, 12 yıl 6 ay hapis cezası yedi

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan T.K., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık T.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 16 Ocak 2024'te Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste bir miktar sentetik uyuşturucuyla hassas terazi, sanığın üst aramasında da 22,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden savcı, T.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık T.K. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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