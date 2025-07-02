Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu ile yakalanan Murat Emul (45) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri Sinanbey Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen baskında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Murat Emul gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 410 gram bonzai, 2 kök kenevir, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 12 bin 400 TL, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 adet mermi ele geçirildi. Emul, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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