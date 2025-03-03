Evinde uyuşturucuyla yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evinde uyuşturucuyla yakalandı!

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarında hız kesmiyor. Yapılan operasyonda evinde ve dışarıya attığı çantada yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edilen F.Y isimli şüpheli şahıs hakkında gerekli araştırma ve çalışmalara başlandı. Ekipler tarafından şüpheliye ait ikamete giriş çıkış yapan şahıslara yönelik yapılan kontrollerde, 2 şerit halinde toplamda 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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Şüpheli şahsın ikametine düzenlenen operasyon esnasında ekipler ikametteki şahsın dışarıya doğru bir çanta attığını fark etti. Çantada ve ikamette yapılan aramada, 52 şerit halinde toplamda 725 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan F.Y isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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