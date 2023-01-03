Evinde ve aracında 1,5 kilogram esrar bulunan zanlı tutuklandı

AA'da yer alan haberde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince S.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenlendi.
Ekipler, S.K'nin aracında ve evinde yaptığı aramada 1,5 kilogram kubar esrar buldu. Gözaltına alınan S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.