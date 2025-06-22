Evinden keskin nişancı tüfeği ve silahlar bulunan şahıs serbest bırakıldı

Kaynak: DHA
Evinden keskin nişancı tüfeği ve silahlar bulunan şahıs serbest bırakıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polisin 2 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda keskin nişancı tüfeği ile birlikte çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 44 yaşındaki A.K. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek İstiklal Mahallesi Şehit Asteğmen Ahmet Akdeniz Caddesi ve Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi'nde bulunan 2 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda biri ruhsatsız havalı keskin nişancı tüfeği olmak üzere toplam 3 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 37 adet 9x19 fişek, 240 adet 9 mm fişek ve 150 dolu kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi

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