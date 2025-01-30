Evine çağırdığı husumetlisini tüfekle vurdu

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde gerçekleşti. Aktarılanlara göre S.Y. (27), Ş.D.'yi (46) evine çağırdı. Eve gelen Ş.D. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., av tüfeğiyle Ş.D.'yi sol bacağından vurdu. Ş.D. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Ş.D. olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ş.D., burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Şüpheli S.Y. ile eşi H.Y., polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralanan Ş.D.'nin Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.