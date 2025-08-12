Evine düşen göktaşı, Dünya'dan yaşlı çıktı

Önceki haftalarda ABD’nin Georgia eyaletinde bir eve düşen meteoritin, Dünya’dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı olduğu belirlendi.

NASA’nın duyurusuna göre, 26 Haziran’da gündüz vakti gökyüzünde görülen parlak nesne, eyaletin üzerinden geçerken patlamış ve Henry County’deki McDonough şehrinde bir evin çatısını delerek içeri girmişti.

Georgia Üniversitesi’nden bilim insanları, evin çatısını delen meteorit parçalarını analiz etti.

Gerçekleştirilen incelemelerde, meteoritin yaklaşık 4,56 milyar yıl önce meydana geldiği ve “kondrit” olarak bilinen, taşsı göktaşlarının en yaygın tipine ait olduğu saptandı. Bu, onu Dünya’dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı yapıyor.