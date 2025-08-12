Evine düşen göktaşı, Dünya'dan yaşlı çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Evine düşen göktaşı, Dünya'dan yaşlı çıktı

6 Haziran’da gündüz saatlerinde gökyüzünde görülen parlak nesne, ABD’de infilak etmiş ve bir evin çatısını delmişti.

Önceki haftalarda ABD’nin Georgia eyaletinde bir eve düşen meteoritin, Dünya’dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı olduğu belirlendi.

NASA’nın duyurusuna göre, 26 Haziran’da gündüz vakti gökyüzünde görülen parlak nesne, eyaletin üzerinden geçerken patlamış ve Henry County’deki McDonough şehrinde bir evin çatısını delerek içeri girmişti.

Georgia Üniversitesi’nden bilim insanları, evin çatısını delen meteorit parçalarını analiz etti.

Gerçekleştirilen incelemelerde, meteoritin yaklaşık 4,56 milyar yıl önce meydana geldiği ve “kondrit” olarak bilinen, taşsı göktaşlarının en yaygın tipine ait olduğu saptandı. Bu, onu Dünya’dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı yapıyor.

Son Haberler
Evine düşen göktaşı, Dünya'dan yaşlı çıktı
Evine düşen göktaşı, Dünya'dan yaşlı çıktı
Sındırgı'da vatandaşlar ikinci geceyi de dışarıda geçirdi
Sındırgı'da vatandaşlar ikinci geceyi de dışarıda geçirdi
Kontrolden çıkan otomobil oto yıkamacıya uçtu
Kontrolden çıkan otomobil oto yıkamacıya uçtu
ABD'de çelik fabrikasında patlama: 1 ölü 10 yaralı
ABD'de çelik fabrikasında patlama: 1 ölü 10 yaralı
8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
8 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi