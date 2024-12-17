Evine giderken kanlar içinde buldu! Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından bir taraftarın saldırıya uğrayarak bıçaklandığı öğrenildi.

EVİNE GİDERKEN TESADÜFEN GÖRDÜ

Olaya tanıklık eden milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, taraftarın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Karadere, olay yerinde bir vatandaşı kanlar içinde yatarken bulduklarını ve yardıma çağırdıkları ambulansın taraftarı hastaneye götürdüğünü belirtti. Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Karadere, 'Büyük geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.

'İNSANLARA BİLE YARDIM ETMEYE KORKAR OLDUK'

Bıçaklanan taraftarın hastaneye kaldırıldığı açıklayan Karadere, "Arkadaşlar ancak eve gelebildim. Işıklarda beklerken yerde yatan kanlar içerisinde bir vatandaşa denk geldik. Vallahi böyle durumlarda yardım etmeye de herkes korkar oldu. Yani ben de açıkçası çok korktum, çekindim. Ama arkadaki araçlardan destek isteyip hep birlikte gidince tabii ki kötü bir manzarayla karşılaştık. Kanlar içerisinde, yatıyor her tarafı kan revan içerisinde. İşte polisi, ambulansı, Her yeri aradık. Geldiler. Aldılar, götürdüler. Vallahi yani gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. Öyle söyleyeyim. Gece gece de böyle bir olayla karşılaştık. Yani insanlar gerçekten yardıma muhtaç insanlara bile yardım etmeye korkar oldu. Yani hepimiz öyle olduk" ifadelerini kullandı.