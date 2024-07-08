Evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

Kaynak: DHA
Evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

Şanlıurfa'da yürüyerek evine giden 55 yaşındaki Nihat Ağaslan sokakta tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, gece yarısı Seyrantepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Yürüyerek evine giden Nihat Ağaslan, yanına yaklaşan tanımadığı biri ile tartışmaya girdi. Nedeni öğrenilemeyen tartışma sırasında zanlı yanındaki tabancayla Nihat Ağaslan’a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nihat Ağaslan, silah sesini duyan çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne yetiştirildi. Acil serviste hemen tedaviye alınan Nihat Ağaslan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

77859-1.jpg

Nihat Ağaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilirken polis olayın ardından kaçan şüphelinin peşine düştü.

İlgili Haberler
İsrail Gazze'de bir eve saldırı düzenledi. Çok sayıda yaralı var
İsrail Gazze'de bir eve saldırı düzenledi. Çok sayıda yaralı var
İzmir'de kıskançlık cinayeti: Öldürdü başında polisi bekledi
İzmir'de kıskançlık cinayeti: Öldürdü başında polisi bekledi
Bir maganda trafikte silahla havaya ateş etti
Bir maganda trafikte silahla havaya ateş etti
Aldığı civcivlerin hepsi horoz çıkınca horozlarla rakı masası kurdu
Aldığı civcivlerin hepsi horoz çıkınca horozlarla rakı masası kurdu
Küçük çocuk kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı
Küçük çocuk kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı
Son Haberler
Koca hastaneyi sivrisinek bastı. Ameliyathanede bile cirit atıyorlar Gündem
Koca hastaneyi sivrisinek bastı. Ameliyathanede bile cirit atıyorlar
İsrail Gazze'de bir eve saldırı düzenledi. Çok sayıda yaralı var Dünya
İsrail Gazze'de bir eve saldırı düzenledi. Çok sayıda yaralı var
Fransa seçimlerinde sürpriz sonuç. Aşırı sağ beklenirken kazanan sol ittifakı oldu Dünya
Fransa seçimlerinde sürpriz sonuç. Aşırı sağ beklenirken kazanan sol ittifakı oldu
Kolesterolü tamamen kesip atıyor tansiyonu dengeliyor. Sadece 1 ilçede üretiliyor Sağlık
Kolesterolü tamamen kesip atıyor tansiyonu dengeliyor. Sadece 1 ilçede üretiliyor
İzmir'de kıskançlık cinayeti: Öldürdü başında polisi bekledi Yerel Haberler
İzmir'de kıskançlık cinayeti: Öldürdü başında polisi bekledi
Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti Ekonomi
Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti