Evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, gece yarısı Seyrantepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Yürüyerek evine giden Nihat Ağaslan, yanına yaklaşan tanımadığı biri ile tartışmaya girdi. Nedeni öğrenilemeyen tartışma sırasında zanlı yanındaki tabancayla Nihat Ağaslan’a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nihat Ağaslan, silah sesini duyan çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne yetiştirildi. Acil serviste hemen tedaviye alınan Nihat Ağaslan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Nihat Ağaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilirken polis olayın ardından kaçan şüphelinin peşine düştü.