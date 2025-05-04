Evine gireceği sırada sırtından vuruldu

Kaynak: İHA
Evine gireceği sırada sırtından vuruldu

Konya'da bir kişi evinin önünde silahla sırtından vurularak ağır yaralandı.

Konya'da saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mustafa A.'ya (42) evine gireceği sırada S.A. tarafından ateş açıldı.

Kurşunların hedefi olan Mustafa A. sırtından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştiren şüpheli S.A., otomobille kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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