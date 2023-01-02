﻿Evine girerken motosikletten açılan ateşle yaralandı



Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Y.A., evinin bulunduğu sokağa geldi. Burada binaya girmek isterken sokağa motosikletle bir kişi girdi. Üzerinde bulunan tabanca ile Y.A.'ya ateş eden kimliği belirsiz şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. Yapılan incelemede olay yerinde 4 kovan bulundu. Polis, bulduğu kovanları incelemek üzere emniyete götürürken şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Yaralanan Y.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)