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Evine gittiği arkadaşı tarafından vuruldu. Sokakta yere yığıldı 

Tekirdağ'da Serkan Uçum, evine davet ettiği arkadaşı Nihat K.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Serkan Uçum, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 11:45
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Evine gittiği arkadaşı tarafından vuruldu. Sokakta yere yığıldı 

Evine gittiği arkadaşı tarafından vuruldu. Sokakta yere yığıldı 
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Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Çıkmazı Sokak'ta oturan Serkan Uçum, önceki gece arkadaşı Nihat K.'yi evine davet etti. Nihat K., sabah saatlerinde ise göğsünden tabanca ile vurularak yaralandı. Yaralı halde sokağa çıkan Nihat K., kapının önünde yere yığıldı. Evden çıkan Uçum ile 2 kadın, Nihat K.'ye müdahale ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirdi. Bu anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nihat K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı inceleme yaptıktan sonra Serkan Uçum'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçum, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Serkan Uçum'un, ifadesinde, olayın nasıl olduğunu anlayamadığını öne sürüp, "Silahın nasıl ateş aldığını bilmiyorum. İnsan evine çağırdığı arkadaşını silahla vurmaz. Nasıl oldu, bilmiyorum" dediği öğrenildi.

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