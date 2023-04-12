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Evine gittiği husumetlisini vurdu 

Kayseri’nin Talas İlçesi'nde bir şahıs, iddiaya göre husumetlisi olan şahsın evine giderek tabanca ile vurdu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 07:58
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Evine gittiği husumetlisini vurdu 

Evine gittiği husumetlisini vurdu 
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İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi, Akbülbül Sokak üzerinde meydana gelen olayda C.T., iddiaya göre husumetli olduğu O.P.’nin ikametine geldi. 

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine C.T., üzerinde bulunan tabanca ile O.P’yi göğüs kısmından vurarak kaçtı. 

O.P. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan O.P., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan C.T.’yi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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﻿Evine gittiği husumetlisini vurdu 
﻿Evine gittiği husumetlisini vurdu 
﻿Evine gittiği husumetlisini vurdu 
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