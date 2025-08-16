Evini seraya çevirdi! Jandarmaya operasyon düzenledi

Kaynak: İHA
Evini seraya çevirdi! Jandarmaya operasyon düzenledi

Antalya Manavgat’ta jandarma evde uyuşturucu yetiştiriliyor ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu eve düzenlediği operasyonda11 kök kenevir, 45,7 gram esrar ve iklimlendirme düzenekleri ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Manavgat ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, E.S. isimli şüphelinin evine baskın yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında evde yapılan aramada 11 kök kenevir bitkisi, 45,7 gram esrar ile portatif klima, vantilatör, aydınlatma ve havalandırma sisteminden oluşan iklimlendirme düzenekleri ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Son Haberler
Marmara ve İstanbul için korkutan uyarı: Depremden ciddi şekilde etkilenecek
Marmara ve İstanbul için korkutan uyarı: Depremden ciddi şekilde etkilenecek
Sosyal medyanın yeni tuzak! Dijital çılgınlık alarm veriyor
Sosyal medyanın yeni tuzak! Dijital çılgınlık alarm veriyor
Karaburun Sahili’nde facia! Cankurtaranlar yetişemedi
Karaburun Sahili’nde facia! Cankurtaranlar yetişemedi
Karaman'da orman yangını! 2 kişi gözaltında
Karaman'da orman yangını! 2 kişi gözaltında
Esenyurt’ta dehşet! Çoban köpeklerine kurşun yağdırdılar
Esenyurt’ta dehşet! Çoban köpeklerine kurşun yağdırdılar