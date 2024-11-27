Evini ve aracını yakıp intihar etti. 3 ay önce ikna edilmişti

Ilıca Caddesi'nde üzerindeki park halindeki 35 GA 8295 plakalı otomobiline ve cadde üzerindeki dairesini 67 yaşındaki Ali Rıza Gülbahçe ateşe verdi. Şahıs daha sonra kendisini eve kilitledi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddedeki vatandaşları tahliye ederek geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alev alev yanan otomobil ve evdeki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun çabaları neticesinde otomobildeki ve evdeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Daha sonra kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri Gülbahçe'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından Gülbahçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Gülbahçe'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ ENGELLENMİŞTİ

Öte yandan, Ali Rıza Gülbahçe, 3 Eylül tarihinde, eşi ile görüşemediğini iddia ederek evini ve aracını benzin dolu şişe ve bidonlarla kurduğu düzenekle patlatacağını iddia ederek intihara kalkışmıştı.

Eşi ile görüşmek istediğini belirten ve yazdığı notta, "Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum" ifadelerine yer veren Gülbahçe, polis ekiplerinin 2,5 saatlik çabası ile ikna edilmişti.