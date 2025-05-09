Evini yakmaya çalıştı, polise tehditler savurdu

Beyoğlu’nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi evini ateşe vermeye çalıştı. Elindeki bıçakla, kendisine müdahale eden çevre sakinleri ve polise tehditler savuran kişi, güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle evini yakmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisine müdahale etmeye çalışan çevredeki vatandaşlara elindeki bıçakla tehditler savuran saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine direnerek teslim olmak istemedi. Polisin uyarılarına rağmen sakinleşmeyen saldırgan, kısa süreli arbedenin ardından etkisiz hale getirilip kelepçelendi. Gözaltına alınan kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.