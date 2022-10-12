13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Evini yaktı, ailesi sinir krizi geçirdi

Bursa’da bir şahıs kendi evini ateşe verdi. Komşuda olan ailesi yanmış evlerini görünce sinir krizi geçirdi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 23:57
Takip Et

Evini yaktı, ailesi sinir krizi geçirdi

Evini yaktı, ailesi sinir krizi geçirdi
+
Aa
-

İHA - Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi 1. Olcay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçiren R.Ö. ailesiyle yaşadığı 2 katlı apartmanı ateşe verdi. Alevlerin büyümesiyle korkulu anlar yaşayan mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken 2 katlı apartman kullanılamaz hale geldi. O sırada komşusundan gelen aile fertleri evlerini küle dönmüş şekilde görünce sinir krizi geçirdi.

O anlar kameraya saniye saniye yansırken, polis olay yerinde yakaladığı R.Ö’yü gözaltına aldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
1
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
2
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
3
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
4
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
5
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
6
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
7
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
﻿Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
﻿Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
﻿Akşener'den Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı
﻿Akşener'den Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı
﻿Akşener'den Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı
﻿Yunanistan’ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Yunanistan’ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Yunanistan’ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama
﻿Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama
﻿Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.