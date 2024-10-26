Evini yaktı, apartman sakini 'oksijen vermeyin' diyerek şaşırttı

Antalya'da madde bağımlısı olduğu ileri süren bir kişinin evini yakması sonucu tüm apartman sakinleri sokağa döküldü. Dumandan etkilenip itfaiye ve polis ekiplerince evden çıkartılarak ambulansta ilk yardım uygulanan şahsa, apartman sakinleri ‘oksijen vermeyin' diye tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Ömer Ç. (28), tartışma yaşadığı ailesinin polise şikayeti üzerine sinirlenerek evin balkon ve mutfak kısmındaki eşyaları yakmaya başladı. İhbarla belirtilen adrese gelen ekipler, alevlere müdahale edip yangını söndürürken, apartman sakinleri ise sokağa döküldü. Polis ekipleri, içeride dumanda kalan Ömer Ç'yi dışarıya çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.



“OKSİJEN VERMEYİN”

Ambulansa alınan Ömer Ç'ye, apartman sakinleri tepki gösterdi. Dumandan etkilendiği gözlenen Ömer Ç'ye ilk yardım bulunacağı sırada bazı apartman sakinleri, ‘oksijen vermeyin' diyerek tepki gösterdi, bazıları da hayatlarının tehlikede olduğunu bildirerek polise durumu izah etti.



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Sağlık ekiplerince ilk yardımda bulunulan Ömer Ç, polis merkezine götürülürken, apartman sakinleri de şahıs hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti.

Apartman yöneticisi Fatih Kır, Ömer Ç'nin kiracı olarak oturduğunu belirterek, “Uzun zamandır ilaç kullanıyormuş ve sanırım bu ilaçtan dolayı problem çıkartıyor. Sadece bize değil ailesine de zarar veriyor. Aşağıya indim sonra koku gelmeye başladı. Bu saate kadar dayandık. Bu saatten sonra böyle bir şey istemiyoruz” dedi.

Şahsın herkesi tehdit ettiğini ileri süren Sezer Karataş da, “Sabah saatlerinde kapıma elinde bıçakla, makasla dayanıyor. Madde bağımlısı, hayal görüyor. “Özel resimlerimi çekiyorlar, imdat” diye bağırıyor” şeklinde konuştu.