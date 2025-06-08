Evinin bahçesinde katledilmişti... Ordu'daki cinayette yeni gelişme!

Kaynak: Haber Merkezi
Evinin bahçesinde katledilmişti... Ordu'daki cinayette yeni gelişme!

Ordu’nun Altınordu ilçesi Alembey Mahallesi’nde 68 yaşındaki E.K., geçtiğimiz gün evinin bahçesinde ölü bulundu. Ekiplerin geniş çaplı soruşturmasında dört şüpheli gözaltına alındı, bir kişi ise tutuklandı.

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Ordu’nun Altınordu ilçesi Alembey Mahallesi’nde yaşayan E.K. (1957 doğumlu), 4 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinde evinin bahçesinde başına kesici ve ezici aletle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayın ardından Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), İstihbarat, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinden oluşan özel bir ekip kurularak derhal çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu, olayla bağlantılı olduğu belirlenen N.U. (1963), A.U. (1976), Y.B. (1965) ve S.G. (1984) aynı gün gözaltına alındı. Delil toplama çalışmaları kapsamında, S.G.’nin sakladığı bölgede cinayette kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

2.jpg

6 Haziran’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü serbest bırakılırken, S.G. “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

3.jpg

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Otizmli Onurcan’dan 15 gün sonra acı haber! Cansız bedeni Fırat Nehri’nde bulundu
15 gündür her yerde aranıyordu! Onurcan’dan acı haber
Türk iş insanı Yunanistan’da gözaltına alındı
Türk iş insanı Yunanistan’da gözaltına alındı
Pelin Akil’den dikkat çeken hamle! Ayrılık kararını ilan etmişti...
Pelin Akil’den dikkat çeken hamle! Ayrılık kararını ilan etmişti...
PFDK'dan rekor ceza: Galatasaray burada da lider, Mourinho Buruk'u geçti
PFDK'dan rekor ceza: Galatasaray burada da lider, Mourinho Buruk'u geçti
Duvarlarda sessiz çığlık! Renklerin gücü sokaklarda konuşuyor
Duvarlarda sessiz çığlık! Renklerin gücü sokaklarda konuşuyor