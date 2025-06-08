Evinin bahçesinde katledilmişti... Ordu'daki cinayette yeni gelişme!

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Ordu’nun Altınordu ilçesi Alembey Mahallesi’nde yaşayan E.K. (1957 doğumlu), 4 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinde evinin bahçesinde başına kesici ve ezici aletle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayın ardından Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), İstihbarat, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinden oluşan özel bir ekip kurularak derhal çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu, olayla bağlantılı olduğu belirlenen N.U. (1963), A.U. (1976), Y.B. (1965) ve S.G. (1984) aynı gün gözaltına alındı. Delil toplama çalışmaları kapsamında, S.G.’nin sakladığı bölgede cinayette kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

6 Haziran’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü serbest bırakılırken, S.G. “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.