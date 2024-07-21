Evinin bahçesinde kenevir ele geçirildi 'Su döktüm, büyüdüler' savunması şaşkına çevirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Evinin bahçesinde kenevir ele geçirildi 'Su döktüm, büyüdüler' savunması şaşkına çevirdi

Aydın'da uyuşturucuya geçit vermeyen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eve düzenledikleri operasyonda ağaç boyunda Hint keneviri ele geçirdi. Ev sahibi kadının, "Bunlar burada ekiliydi, ben sadece su döktüm büyüdüler" şeklindeki savunması ise şaşkınlık yarattı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

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İhbar edilen adresin bahçesi, önce dron ile havadan denetlendi. Daha sonra ekipler, H.K. (42) ve S.K.'nın (38) evine operasyon düzenledi.

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Polis ekipleri, evde ve bahçede yaptıkları aramada boyları 2 metre olan iki kök Hint keneviri ele geçirdi. 10 suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alındı.

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EV SAHİBİNİN SÖZLERİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Operasyon sırasında polis ekiplerinin eve girdiği sırada ev sahibi kadının, "Tanımadığınız bir ev değil burası. Ben buraya yeni geçtim, bunlar burada ekiliydi zaten. Çıktı, su döktüm bu kadar büyüdü, başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, götürebilirsiniz beni" şeklindeki savunması ve rahat tavırları şaşkınlık yarattı.

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Ele geçirilen Hint kenevirleri köklenip toplanarak emniyete götürülürken, şüphelilerin İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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