Evinin çatısına çıktı: Polisler zor ikna etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evinin çatısına çıktı: Polisler zor ikna etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi yaşadığı evin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polislerin ikna edildiği kişinin ailesi ile problemleri olduğu öğrenildi. Kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ailesi ile problemleri olduğu ileri sürülen H.E., yaşadığı evin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, komşuların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle ortaya çıktı. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından H.E., polis ekipleri tarafından çatıda bulunduğu yerden indirildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan H.E., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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