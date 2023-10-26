Evinin deposunu kaçak sigara imalathanesine çevirdi

Yalova’da evinin bahçesinde bulunan depoyu kaçak sigara üretim imalathanesine çeviren zanlı jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. Depoda çok sayıda kaçak sigara üretiminde kullanılan cihazın yanı sıra 9 bini dolu toplam 50 bine yakın makaron ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Evinin deposunu kaçak sigara imalathanesine çevirdi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y.’nin Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki evinde boş makaronlara kaçak tütün dolumu yaparak sattığı bilgisine ulaştı. M.Y.'nin evine arama yapan jandarma ekipleri, evin depo kısmındaki kaçak imalathaneyi tespit etti. Ekipler, depodaki 2 elektrikli tütün dolum makinesi, 2 kompresör, 40 bin 290 adet boş makaron, 9 bin 790 adet içi kaçak tütün doldurulmuş makaron, 9 bin adet kilitli poşet, 22 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 hassas terazi işe nem ölçme cihazı ele geçirdi.

aw062210-01.jpg

Jandarma gözaltına aldığı M.Y. ile ilgili yasal işlem başlattı.

aw062210-02.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi Dünya
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı" Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı"
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun Spor
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun
Ülkede derin yoksulluk var Yazarlar
Ülkede derin yoksulluk var
Hani Türkiyelileştiriyordunuz? Yazarlar
Hani Türkiyelileştiriyordunuz?
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı Yazarlar
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı
Yalandan kim ölmüş acaba? Yazarlar
Yalandan kim ölmüş acaba?