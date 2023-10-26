Evinin deposunu kaçak sigara imalathanesine çevirdi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y.’nin Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki evinde boş makaronlara kaçak tütün dolumu yaparak sattığı bilgisine ulaştı. M.Y.'nin evine arama yapan jandarma ekipleri, evin depo kısmındaki kaçak imalathaneyi tespit etti. Ekipler, depodaki 2 elektrikli tütün dolum makinesi, 2 kompresör, 40 bin 290 adet boş makaron, 9 bin 790 adet içi kaçak tütün doldurulmuş makaron, 9 bin adet kilitli poşet, 22 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 hassas terazi işe nem ölçme cihazı ele geçirdi.

Jandarma gözaltına aldığı M.Y. ile ilgili yasal işlem başlattı.