Evinin kapısının önünde öldürüldü

Kaynak: DHA

Bağcılar'da bir sitede yaşan Muharrem Yılmaz, evinden çıktığı sırada yolda karşılaştığı husumetlisi ile tartışmaya başladı.

Kısa süre sonra şüpheli yanında bulunan silahla Yılmaz’a ateş etti. Göğsünden yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

istanbul-bagcilarda-husumetlisinin-si-696235-206190.jpg

Olay, saat 22.00 sıralarında Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Yılmaz yaşadığı siteden dışarı çıktığı sırada yolda husumetlisi ile karşılaştı. Yılmaz ile husumetlisi bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

istanbul-bagcilarda-husumetlisinin-si-696237-206190.jpg

Tartışma sonrasında, şüpheli yanında bulunan tabancayla Yılmaz’a defalarca ateş etti. Muharrem Yılmaz göğsünden yaralanırken, şüpheli motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Evinin kapısının önünde öldürüldü
Evinin kapısının önünde öldürüldü
Güreş sırasında kalp krizi geçiren çocuk öldü
Güreş sırasında kalp krizi geçiren çocuk öldü
Yozgat’ta şebeke suyuna zam yapıldı, fiyatlar elektrik zammına endekslendi
Yozgat’ta şebeke suyuna zam yapıldı, fiyatlar elektrik zammına endekslendi
Hatay'da bulunan Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akını
Hatay'da bulunan Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akını
MİLLİ KÜLTÜR YIKIMI VE SİYASET
MİLLİ KÜLTÜR YIKIMI VE SİYASET