Evinin önünde başlayan tartışmada kan aktı

Kaynak: İHA
Evinin önünde başlayan tartışmada kan aktı
Muğla Milas'ta gerçekleşen olayda bir kişi evinin önünde sözlü tartıştığı kişi tarafından bacağından vurulmak suretiyle yaralandı.

Olay, Kızılcayıkık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. isimli şahıs evinin önünde kimliği henüz bilinmeyen bir kişiyle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada T.Ö., tartıştığı kişinin yanında bulunduğu silahtan çıkan kurşunlarla bacağından vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw104249-01.jpgKısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı T.Ö.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan T.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri olayın ardından kayıplara karışan kişinin kimliğini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

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