Evinin önünde kurşunların hedefi oldu, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Evinin önünde kurşunların hedefi oldu, hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Sümer (43) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Dikili Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Sümer, evinin önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sümer, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Sümer’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Sümer’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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