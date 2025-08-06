Evinin önünde pompalı tüfekle vuruldu

Vaka, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hıdırlık Mahallesi'nde gerçekleşti. Hüseyin Yavuz K., konutunun önünde bulunduğu esnada, kimliği tespit edilemeyen bir şahsın pompalı av tüfeğiyle düzenlediği saldırıya maruz kaldı.

Fail olay yerinden uzaklaşırken, silahlı saldırıyı duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Bildirim üzerine olay yerine polis ve sağlık personeli gönderildi.

Bedeninin çeşitli bölgelerine isabet eden saçmalarla ciddi şekilde yaralanan Hüseyin Yavuz K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hasta, sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis birimleri, tanıkların ifadelerini değerlendirerek, Çorum merkezde park halindeki bir otomobilde gerçekleştirdiği aramada bir pompalı tüfek ve tüfek mermileri buldu. Aracın kimliği henüz belirlenemeyen saldırgana ait olabileceği düşünülüyor