Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Bülent Yıldırım Abdurrahman Gazi Mahallesi 6'ncı Çimen Sokak’taki evine girmek üzereyken Bülent Yıldırım, silahlı saldırıya uğradı.

Başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı Bülent Yıldırım, burada kurtarılamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken; mahallede bulunan güvenlik kameraları ile olay yeri incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.