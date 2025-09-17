Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Olay, saat 03.30 civarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. 7 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Eser Barış, evine çıkmak için apartman kapısına yöneldiği sırada, yanına yaklaşan kimliği meçhul bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan Barış, kanlar içinde yere düştü.

Saldırgan olayın ardından kaçarken, silah sesini duyup dışarı çıkan Barış'ın akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Olay yerine gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Eser Barış'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı araştırmanın ardından Barış'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak sürdürmekte.