Evinin önünde yaktığı ateş yangına neden oldu

Kaynak: İHA
Evinin önünde yaktığı ateş yangına neden oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alevlere müdahale eden genç kızın yüzünde ve kollarında yanıklar meydana geldi.

Olay, Karıt Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Bir kişi, evinin önünde kağıtları ve kullanılmayan yatağı yakarken, ateşten sıçrayan kıvılcım otluk alana yayıldı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine vatandaşlar, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına ailesiyle birlikte müdahale etmeye çalışan genç kızın yüzünde ve kollarında yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, genç kızın tedavisini ambulansta gerçekleştirdi.

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