Evinin önüne sera kurdu. Polis bastı

Kaynak: İHA

Mersin'in Aydıncık ilçesinde polis, evinin önündeki bahçesine özel sera kurarak kenevir yetiştiren şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aydıncık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Hacıbahattin Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

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Bunun üzerine adrese savcılık talimatıyla baskın yapan polis, şüpheli A.B.'yi (56) gözaltına aldı. Yapılan aramada sera içerisinde 181 kök hin keneviri ile 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Kenevirler sökülerek imha edildi.

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Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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