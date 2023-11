Evinizde bitkilerin gücünü kullanın

Evim Dergisi'nin haberine göre, yaşam alanınıza güzellik katmak için evinizin farklı odalarında çiçeklere ve yeşil bitkilere yer açabilirsiniz. Evde bitki yetiştirmek, aynı zamanda zevkli ve rahatlatıcı bir hobidir.

Eğer evdeki pencere pervazlarına ya da açık raflarınızın üzerine gelişigüzel serpiştirilmiş birkaç saksı bitkiniz yoksa aslında dekorasyonunuz henüz yarım kalmış demektir.

Şimdi evin muhtelif yerlerine bu gelişi güzel yayılan saksılara birkaç tane daha ilave yaparak bitkileri odak noktası haline getirmenin yollarını birlikte keşfedeceğiz. Bitki düzenleme sanatı yaşam alanlarına cazibe ve çeşitlilik katmanın her zaman en ideal yollarından biridir.

OYUN ALANI

Evinize alacağınız bitkilere karar verdikten sonra, türlerine ve boylarına göre ayırın. Tür ve ebatlarını göz önünde bulundurmak aslında size bir oyun alanı açacaktır.

Bitki düzenleme sanatında farklı tür ve yükseklikteki bitkileri bir arada kullanmak anahtar bir rol oynar. Bitkileri dizerken boy sıralaması yapın.

Böylelikle her biri yeterli miktarda ışık alabilecektir. Karışık bir sergi yolu seçerseniz işığa ihtiyacı olan bazı bitkiler arada kaybolarak hem görünmeyecek hem de yetersiz işık sebebiyle hastalanacaktır.

Farklı seviyeler yaratabilmek için, kısa olan bitkileri yükseltebilmek için ayaklı saksılar ve kitapları kullanabilirsiniz.

YERLEŞİM

İri yapraklı ve ışık seven bitkileri cam kenarında konumlandırmaya dikkat edin. Örneğin kalp yapraklı salon sarmaşığı ya da deve tabanı işığı çok sevdiği için pencere kenarları doğru lokasyon olur. Bunun yanı sıra pasa kılıcı gibi gölge seven çiçekleri biraz daha korunaklı ve dolaylı ışık alan bir yere yerleştirebilirsiniz.

Yaşam alanlarında daha havadar bir görünüm yaratmak ve gözü gezdirmek için büyük ebatlı bitkileri duvarlara yaslayarak ya da mobilya arkalarında kullanabilirsiniz.

Bembeyaz bir eve, nötr bir renk kartelasıyla armoni katmak için daha "Yeşil" bir fikir olamaz. En küçük ebatlı bitkilerden, dev ağacımsı her dem yeşil bitkilere kadar evin her odasına bir "Yeşil fikir" ilave edebilirsiniz. Üstelik evinizin stili ne olursa olsun, her dekorasyon temasına uyum gösterecek bir bitki türü mutlaka var!

DEKORASYON ÇALIŞMA ALANINDA

Bitkiler ruh halini iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Bitkilere ayrılmış rafların olduğu köşenizde çalışırken, konsantrasyonunuzu zirveye taşıyabilirsiniz. Ayrıca odadaki oksijen oranı da maksimum düzeye çıkacağı için performansınız da büyük ölçüde artacaktır.

Özellikle çalışma masanızın yaslandığı duvarda asılabilir raflar ya da çalışma masanızın yanına ayaklı çiçekliklerle bitkilerin gücünden maksimum oranda faydalanmanız mümkün olur.

SUPER BOYUTLU ÇALILAR

Az, çoktur! Büyük bir etki yaratmak için her yüzeyi saksılarla doldurmanıza gerek yok; çünkü yalnızca büyük, zarif, yerde duran bir bitki boş bir köşeyi hayat dolu bİr odak noktasına dönüştürebilir. Birden faza küçük bitkiyle çok fazla görsel karmaşa yaratmak istemeyebileceğiniz yerlerde bu tarz ağacımsı bitkiler ya da yüksek çalı formunda yeşillikler kullanabilirsiniz.

Defne ağacı, monstera, muz ağacı veya salon palmiyesi gibi türler ideal birer tercih olacaktır. Ancak boyutlarinin büyük olması nedeniyle daha pahalı olabilirler; bu nedenle bitkilerinize yaptığınız yatırımınızı korumak için bakımlarını ihmal etmeyin.

DİKEY YÖNTEMLER

Yalnızca bir raf, bir bitki standı değil, dikey yöntemler de evde daha fazla bitkiye yer açmak için mükemmel bir seçenek Bas aşağı duran opsiyonlar, duvara dik pozisyonda konumlanabilenler ya da naturel ip askılarla dışarıyı içeriye taşımanın yaratıcı formüllerini keşfedin.

YENİLEBİLİR BİTKİLER

Mutfakta dalından sofraya taşınabilecek bitkiler yetiştirmek, büyük bir keyif. Onların mucizesine ve hayata kattığı güzelliklere tanıklık etmek, eşsiz bir duygu. Küçük saksılarda maydanoz, roka, dereotu, biberiye ve marul gibi bitkiler yetiştirebilir, sofralarınızı kendi emeklerinizle yetiştirdiğiniz bitkilerle lezzetlendirebilirsiniz.

DAYANIKLI TÜRLER

Sukulentler çok az ga ihtiyaç duyar. Bu sebeple banyonuz yeterli kalmasa bile uzun sure yaşayacaklardır. Banyonun doğal nemi ile hiç sulamadan kendi kendine hayatta kalmayı başaran nadir bitkilerdendir.

Eğer açık planlı bir yaşam alanınız varsa bitkileri açık raflı bir sistem yardımıyla oda bölücü olarak değerlendirebilirsiniz. Hem işlevsel hem de görsel bir şölen yaratan separatöre sahip olursunuz.

IŞIĞINI KEŞFET!

Bitki stilisti Hilton Carter, "Living Wild" adlı kitabında, eve bitki satın almadan önce evdeki doğal ışığı, dışarıdaki ağaç ve bina gibi unsurların gölgeleri ve ışık engellerini göz önünde bulundurmayı tavsiye ediyor.

"Işık, bitki sağlığı ve canlılığında o kadar önemli bir rol oynuyor ki, bitki tasarımıyla ilgili aldığım hemen hemen her karar buna dayanıyor" diyor ve ekliyor: "Gün işığı iç mekana hangi yönden giriyor? Kuzeye bakan bir oda hiçbir zaman doğrudan ışık almayacaktır, bu nedenle doğrudan güneş Işığına ihtiyaç duyan bitkiler orada gelişemez.

Batıya bakan bir odada. güneş öğleden sonra en sıcak haliyle içeri girer, bu nedenle batıya bakan bir pencere direkt güneşi sevmeyen bitkiler için zararlı olacaktır. Güneye bakan pencereler bitkiler için en iyi (parlak, dolaylı) ışığı sağlar."