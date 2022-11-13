Evinizde yapabileceğiz doğal deodorant

Deodorantların içinde kimyasallar bulunur. O kimyasallardan bazıları cildi zedeler ve hatta hastalıklara bile yol açabilir. Ancak evde yapacağınız bir tarifle mis gibi kokan bir deodoranta sahip olabilirsiniz. İşte o tarifler

Malzemeler

1/3 bardak mısır nişastası

1/3 bardak kabartma tozu

10 damla lavanta, okaliptüs veya çay çiçeği esansiyel yağı. Bunların hepsi antibakteriyeldir.

3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

İsteğe bağlı olarak 2 yemek kaşığı E vitamini yağı

10 damla nane veya sandal ağacı esansiyel yağı. (Bu miktar kadınlar içindir, erkekler 20 damla ekleyebilir.)

Bütün malzemeleri yoğun bir macun elde edene kadar bir kase içinde karıştırın. Boş bir krem kutusuna koyun ve günlük olarak kullanın.

Malzemeler

1-2 damla sedir yağı

1-2 damla lavanta yağı

2 kaşık gliserin

1.5 bardak witc hazel suyu

Malzemelerin tamamını cam bir kapta birleştirip iyice karıştırıyoruz. Ardından bu karışımı içi iyice temizlenmiş parfüm şişesine döküyoruz.

Malzemeler

1 çay kaşığı ıtır yağı

2 kaşık beyaz kil

2-3 damla gül yağı