Evinize et alırken dikkat! Mide bulandıran rezalet ortaya çıktı

Adana’da at ve eşek eti skandalının ardından bir başka gıda skandalı daha patlak verdi. Kentte yapılan denetimlerde, ruhsatsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösteren bir işletmede 5 tondan fazla paça ve bağırsak bulundu. İnsan tüketimine sunulmak üzere hazırlanan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye idari işlem başlatıldı.

Adana’da gıda güvenliğine yönelik denetimler sırasında, bağırsak ve paça üretimi yapan ruhsatsız bir işletmeye baskın düzenlendi.

Operasyonda, 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanmış bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.

Haberler.com'un aktardığı bilgilere göre ürünlerin tamamına imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

Yetkililer, halk sağlığını riske atan bu tür işletmelere karşı taviz verilmeyeceğini belirtti.

Adana, daha önce de et sahtekârlıklarıyla sıkça anılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde, kentteki bazı işletmelerin dana eti adı altında at ve eşek eti sattığı ortaya çıkmıştı.

Yeni skandalla birlikte, kentteki gıda güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi.